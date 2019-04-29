Китай ответил на проход кораблей США через Тайваньский пролив

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Китай внимательно следит за проходами военных кораблей США через Тайваньский пролив. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает пресс-служба ведомства.

"Призываем США придерживаться принципов Китая и трех совместных коммюнике, а также с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы не создать негативного влияния на китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе", - сказал Шуан.

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МИД Китая также выразил обеспокоенность по поводу прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

28 апреля 2019 года два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив.