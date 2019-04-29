Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.04.2019, 17:32

Китай ответил на проход кораблей США через Тайваньский пролив

Китай ответил на проход кораблей США через Тайваньский пролив - Фото
Фото: EPA

МИД Китая выразил обеспокоенность по поводу прохода американских военных кораблей

Реклама
Реклама

Китай внимательно следит за проходами военных кораблей США через Тайваньский пролив. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает пресс-служба ведомства.

"Призываем США придерживаться принципов Китая и трех совместных коммюнике, а также с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы не создать негативного влияния на китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе", - сказал Шуан.

Реклама

МИД Китая также выразил обеспокоенность по поводу прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

28 апреля 2019 года два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, МИД, Тайваньский пролив, корабли сша, Гэн Шуан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 