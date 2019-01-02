Китай может силой "вернуть" себе Тайвань - Си Цзиньпин

Си Цзиньпинь (фото - epa)

Китай рассматривает силовой вариант “возвращения” Тайваня в состав КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на президента Си Цзиньпина.

“Мы оставляем за собой право применить силу и все возможные средства для возвращения Тайваня”, - заявил он.

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По его словам, Тайвань должен стать “вторым Гонконгом” и войти в состав КНР на правах расширенной автономии с возможностью проводить собственную политику и выстраивать свою экономическую систему.

В то же время, Цзиньпин не считает “применение силы” войной против Тайваня: “Китайский народ не идет войной против китайского народа. Мы хотим добиться мирного воссоединения”.

На протяжении нескольких последних лет Китай регулярно отправлял к Тайваню свои военные самолеты и корабли и “давил” на своего соседа с помощью международных рычагов.

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