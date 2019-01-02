Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 11:45

Китай может силой "вернуть" себе Тайвань - Си Цзиньпин

Китай может силой "вернуть" себе Тайвань - Си Цзиньпин - Фото
Си Цзиньпинь (фото - epa)

В Тайване не рады словам Цзиньпина: там призывают КНР придерживаться демократических путей решения вопросов

Реклама
Реклама

Китай рассматривает силовой вариант “возвращения” Тайваня в состав КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на президента Си Цзиньпина.

“Мы оставляем за собой право применить силу и все возможные средства для возвращения Тайваня”, - заявил он.

Реклама

По его словам, Тайвань должен стать “вторым Гонконгом” и войти в состав КНР на правах расширенной автономии с возможностью проводить собственную политику и выстраивать свою экономическую систему.

В то же время, Цзиньпин не считает “применение силы” войной против Тайваня: “Китайский народ не идет войной против китайского народа. Мы хотим добиться мирного воссоединения”.

На протяжении нескольких последних лет Китай регулярно отправлял к Тайваню свои военные самолеты и корабли и “давил” на своего соседа с помощью международных рычагов.

Читайте также: В КНР убедительно победили коррупцию: Си Цзиньпин

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, тайвань, си цзиньпинь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 