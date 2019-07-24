Китай отказался от ядерной гонки

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Сегодня, 24 июля, Госсовет Китая обнародовал обновленную Белую книгу, где изложена оборонная доктрина страны. Китайские власти утверждают, что не станут применять ядерное оружие для нападения "в любых условиях" и отказываются от участия в ядерной гонке.

"Китай <...> принимает безусловное обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия в отношении стран, не обладающих ядерным оружием или находящихся в свободных от него зонах", - отмечается в Белой книге.

Также Пекин выступил за "полный запрет и окончательное уничтожение ядерного оружия".

При этом власти КНР уточнили, что страна сохранит свой ядерный потенциал "на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности", а их стратегия направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами".

В Белой книге, которая содержит 27 000 китайских иероглифов с некоторыми цифрами и графиками, подчеркивается: несмотря на мирный характер проводимой политики, Китай не исключает применения военной силы для "возвращения Тайваня".