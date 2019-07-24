Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китай отказался от ядерной гонки

Китай отказался от ядерной гонки - Фото
Фото: Depositphotos.com
24.07.2019, 10:39

Власти КНР подчеркнули: военная стратегия страны носит исключительно оборонительный характер, а ее цель - защита собственного суверенитета

Сегодня, 24 июля, Госсовет Китая обнародовал обновленную Белую книгу, где изложена оборонная доктрина страны. Китайские власти утверждают, что не станут применять ядерное оружие для нападения "в любых условиях" и отказываются от участия в ядерной гонке.

"Китай <...> принимает безусловное обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия в отношении стран, не обладающих ядерным оружием или находящихся в свободных от него зонах", - отмечается в Белой книге.

Также Пекин выступил за "полный запрет и окончательное уничтожение ядерного оружия".

При этом власти КНР уточнили, что страна сохранит свой ядерный потенциал "на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности", а их стратегия направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами".

В Белой книге, которая содержит 27 000 китайских иероглифов с некоторыми цифрами и графиками, подчеркивается: несмотря на мирный характер проводимой политики, Китай не исключает применения военной силы для "возвращения Тайваня".

Напишите нам
Китай ядерное оружие гонка вооружений белая книга
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 