Крупное вторжение военных самолетов. Китай повышает напряженность в отношениях с Тайванем

Две большие группы китайских военных самолетов вошли в зону идентификации ПВО Тайваня на прошедших выходных. Об этом сообщает CNN.

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В субботу, 23 января, в зону идентификации ПВО Тайваня вошли 13 китайских самолетов, в воскресенье, 24 января – 15 самолетов. Тайвань был вынужден принять защитные меры, в том числе, поднять истребители для наблюдения за китайскими силами.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что за прошлый год самолеты КНР 380 раз заходили в зону идентификации ПВО острова, но обычно меньшими группами.

Такими действиями Китай посылает сигнал президенту США Джо Байдену, отмечает CNN.

В свою очередь администрация Байдена призвала Китай прекратить попытки запугивания и пообещала поддержку правительству Тайваня. Представитель госдепартамента США Нед Прайс отметил, что американо-тайваньские отношения углубляются, и Вашингтон продолжает поддерживать самоуправление острова.

В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.

В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.

1 сентября 2020 года спикер сената Чехии Выстрчил посетил Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

В том же месяце 37 китайских самолетов зашли в зону идентификации ПВО Тайваня.

Денис Юдин

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