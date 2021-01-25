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Крупное вторжение военных самолетов. Китай повышает напряженность в отношениях с Тайванем

25.01.2021, 10:30
Крупное вторжение военных самолетов. Китай повышает напряженность в отношениях с Тайванем - Фото
Китайский самолет Y-8 во время вторжения в зону идентификации ПВО Тайваня (Фото – Минобороны Тайваня, EPA)

Две большие группы китайских военных самолетов вошли в зону идентификации ПВО Тайваня на прошедших выходных. Об этом сообщает CNN.

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В субботу, 23 января, в зону идентификации ПВО Тайваня вошли 13 китайских самолетов, в воскресенье, 24 января – 15 самолетов. Тайвань был вынужден принять защитные меры, в том числе, поднять истребители для наблюдения за китайскими силами.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что за прошлый год самолеты КНР 380 раз заходили в зону идентификации ПВО острова, но обычно меньшими группами.

Такими действиями Китай посылает сигнал президенту США Джо Байдену, отмечает CNN.

В свою очередь администрация Байдена призвала Китай прекратить попытки запугивания и пообещала поддержку правительству Тайваня. Представитель госдепартамента США Нед Прайс отметил, что американо-тайваньские отношения углубляются, и Вашингтон продолжает поддерживать самоуправление острова.

Денис Юдин
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