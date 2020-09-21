Эскалация конфликта. Почти 40 самолетов Китая вошли в зону идентификации ПВО Тайваня
Китай отрицает какие-либо нарушения, поскольку считает Тайвань своей территорией
Президент Тайваня Цай Инвэнь обвинила Китай в разжигания напряженности в Восточной Азии после того, как 37 китайских военных самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает CNN.
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"Недавние военные действия Китая, особенно в последние несколько дней, явно создают угрозу применения силы", – заявила Цай Инвэнь.
Обострение вызвано визитом в Тайбэй заместителя госсекретаря США по экономике Кита Крэча. Китай потребовал немедленно прекратить официальные взаимодействия между США и Тайванем.
Срединная линия Тайваньского пролива – неформальная, но уважаемая сторонами граница зон, которые контролируют Тайвань и КНР. С 1999 года ее нарушали всего три раза.
18 и 19 сентября 37 китайских самолетов пересекли срединную линию и вошли в идентификационную зону тайваньской ПВО, среди них были бомбардировщики H-6, K-10 и J-11, истребители J-16 и противолодочные самолеты Y-8, сообщает Министерство обороны Тайваня.
В ответ Тайвань передал по радио предупреждения, поднял в воздух истребители и отслеживал ситуацию средствами ПВО.
Сегодня, 21 сентября, Китай заявил, что его силы действовали законно. "Тайвань является неотчуждаемой частью китайской территории, и нет никакой так называемой срединной линии", – заявил спикер МИД КНР Ванг Вэньбинь.
- В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
- 1 сентября спикер сената Чехии Выстрчил посетил Тайвань, несмотря на угрозы Китая.
- Сегодня стало известно, что ВВС Китая опубликовали видео учений, на котором бомбардировщики отрабатывают атаку на базву ВВС США Андерсен на Гуаме.
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