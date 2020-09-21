Эскалация конфликта. Почти 40 самолетов Китая вошли в зону идентификации ПВО Тайваня

Китай отрицает какие-либо нарушения, поскольку считает Тайвань своей территорией

Президент Тайваня Цай Инвэнь обвинила Китай в разжигания напряженности в Восточной Азии после того, как 37 китайских военных самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает CNN.

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"Недавние военные действия Китая, особенно в последние несколько дней, явно создают угрозу применения силы", – заявила Цай Инвэнь.

Обострение вызвано визитом в Тайбэй заместителя госсекретаря США по экономике Кита Крэча. Китай потребовал немедленно прекратить официальные взаимодействия между США и Тайванем.

Срединная линия Тайваньского пролива – неформальная, но уважаемая сторонами граница зон, которые контролируют Тайвань и КНР. С 1999 года ее нарушали всего три раза.

18 и 19 сентября 37 китайских самолетов пересекли срединную линию и вошли в идентификационную зону тайваньской ПВО, среди них были бомбардировщики H-6, K-10 и J-11, истребители J-16 и противолодочные самолеты Y-8, сообщает Министерство обороны Тайваня.

В ответ Тайвань передал по радио предупреждения, поднял в воздух истребители и отслеживал ситуацию средствами ПВО.

Сегодня, 21 сентября, Китай заявил, что его силы действовали законно. "Тайвань является неотчуждаемой частью китайской территории, и нет никакой так называемой срединной линии", – заявил спикер МИД КНР Ванг Вэньбинь.



В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань

В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.

1 сентября спикер сената Чехии Выстрчил посетил Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

Сегодня стало известно, что ВВС Китая опубликовали видео учений, на котором бомбардировщики отрабатывают атаку на базву ВВС США Андерсен на Гуаме.

Денис Юдин

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