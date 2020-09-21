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Эскалация конфликта. Почти 40 самолетов Китая вошли в зону идентификации ПВО Тайваня

21.09.2020, 16:03
Эскалация конфликта. Почти 40 самолетов Китая вошли в зону идентификации ПВО Тайваня - Фото
Китайский самолет Y-8 во время вторжения в зону идентификации ПВО Тайваня (Фото – Минобороны Тайваня, EPA)

Китай отрицает какие-либо нарушения, поскольку считает Тайвань своей территорией

Президент Тайваня Цай Инвэнь обвинила Китай в разжигания напряженности в Восточной Азии после того, как 37 китайских военных самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает CNN.

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"Недавние военные действия Китая, особенно в последние несколько дней, явно создают угрозу применения силы", – заявила Цай Инвэнь.

Обострение вызвано визитом в Тайбэй заместителя госсекретаря США по экономике Кита Крэча. Китай потребовал немедленно прекратить официальные взаимодействия между США и Тайванем.

Срединная линия Тайваньского пролива – неформальная, но уважаемая сторонами граница зон, которые контролируют Тайвань и КНР. С 1999 года ее нарушали всего три раза.

18 и 19 сентября 37 китайских самолетов пересекли срединную линию и вошли в идентификационную зону тайваньской ПВО, среди них были бомбардировщики H-6, K-10 и J-11, истребители J-16 и противолодочные самолеты Y-8, сообщает Министерство обороны Тайваня.

В ответ Тайвань передал по радио предупреждения, поднял в воздух истребители и отслеживал ситуацию средствами ПВО.

Сегодня, 21 сентября, Китай заявил, что его силы действовали законно. "Тайвань является неотчуждаемой частью китайской территории, и нет никакой так называемой срединной линии", – заявил спикер МИД КНР Ванг Вэньбинь.

Денис Юдин
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