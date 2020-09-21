Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР

ВВС Китая опубликовали видео учений, на котором тяжелые бомбардировщики H-6К, способные нести ядерное вооружение, отрабатывают атаку на базу ВВС США Andersen в Тихом океане. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на ролик в аккаунте ВВС КНР в Weibo (китайский аналог YouTube).

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Видео снято во время второго дня учений армии Китая около Тайваня (на который претендует Пекин). Как пишет агентство, эти маневры – реакция Китая на визит топ-чиновника Госдепартамента США в Тайбэй.

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На кадрах пилот H-6K, созданного на базе советского Ту-16, нажимает кнопку, запуская ракету по взлетно-посадочной полосе. Агентство отмечает, что шахты ракет на ВПП и спутниковый снимок территории выглядит "точно так же, как план базы Андерсен".

На базе:

"В ролике под торжественную драматическую музыку, напоминающую трейлер голливудского фильма, показаны взлетающие с базы в пустыне H-6. Ролик называется "Бог войны H-6K идет в атаку!", – пишет источник.

СПРАВКА . Гуам - . Гуам - остров в западной части Тихого океана , самый южный в архипелаге Марианские острова. Имеет статус неинкорпорированной организованной территории США (не входящий в состав США, но являющийся их владением). Является крупнейшей стратегической военной базой США в Тихом океане, которая будет иметь ключевое значение для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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