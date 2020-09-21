Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

В ролике армии Китая стратегические бомбардировщики H-6K выполняют задание, "работая" по безымянной авиабазе, идентичной той, что на острове Гуам

ВВС Китая опубликовали видео учений, на котором тяжелые бомбардировщики H-6К, способные нести ядерное вооружение, отрабатывают атаку на базу ВВС США Andersen в Тихом океане. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на ролик в аккаунте ВВС КНР в Weibo (китайский аналог YouTube).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Видео снято во время второго дня учений армии Китая около Тайваня (на который претендует Пекин). Как пишет агентство, эти маневры – реакция Китая на визит топ-чиновника Госдепартамента США в Тайбэй.

Читайте также: Трамп: Передайте Ыну, что у меня ядерная кнопка больше

На кадрах пилот H-6K, созданного на базе советского Ту-16, нажимает кнопку, запуская ракету по взлетно-посадочной полосе. Агентство отмечает, что шахты ракет на ВПП и спутниковый снимок территории выглядит "точно так же, как план базы Андерсен".

На базе:

"В ролике под торжественную драматическую музыку, напоминающую трейлер голливудского фильма, показаны взлетающие с базы в пустыне H-6. Ролик называется "Бог войны H-6K идет в атаку!", – пишет источник.

СПРАВКА. Гуам - остров в западной части Тихого океана, самый южный в архипелаге Марианские острова. Имеет статус неинкорпорированной организованной территории США (не входящий в состав США, но являющийся их владением). Является крупнейшей стратегической военной базой США в Тихом океане, которая будет иметь ключевое значение для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте также: Власти Гуама в ответ на угрозы КНДР: Мы не просто военная база

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, геополитика, военная база, атака, тайвань, симуляция, ВВС КНР, Гуам, H-6K
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута
Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута
Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР
Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР
Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео
Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео
Мнение Хотите жить в развитой и богатой Украине, но при этом не платить налоги? Так не получится
Не думайте о ракетах. Нужно искать новые центры промышленности и помогать живому бизнесу
Мнение Не думайте о ракетах. Нужно искать новые центры промышленности и помогать живому бизнесу
Бизнес-неделя: Billa плюс Novus, украинский Renault, (не) запрет TikTok и новинки Apple
Бизнес-неделя: Billa плюс Novus, украинский Renault, (не) запрет TikTok и новинки Apple
Популярное
фото/видео
Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута
Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута
Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР
Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР 10:03
Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео
Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео 07:39
UFC. Боец из Швеции за 17 секунд нокаутировал соперника – видео
UFC. Боец из Швеции за 17 секунд нокаутировал соперника – видео 20.09.20, 13:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 