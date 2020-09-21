Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР

ВВС Китая опубликовали видео учений, на котором тяжелые бомбардировщики H-6К, способные нести ядерное вооружение, отрабатывают атаку на базу ВВС США Andersen в Тихом океане. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на ролик в аккаунте ВВС КНР в Weibo (китайский аналог YouTube).
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Видео снято во время второго дня учений армии Китая около Тайваня (на который претендует Пекин). Как пишет агентство, эти маневры – реакция Китая на визит топ-чиновника Госдепартамента США в Тайбэй.
Читайте также: Трамп: Передайте Ыну, что у меня ядерная кнопка больше
На кадрах пилот H-6K, созданного на базе советского Ту-16, нажимает кнопку, запуская ракету по взлетно-посадочной полосе. Агентство отмечает, что шахты ракет на ВПП и спутниковый снимок территории выглядит "точно так же, как план базы Андерсен".
На базе:
"В ролике под торжественную драматическую музыку, напоминающую трейлер голливудского фильма, показаны взлетающие с базы в пустыне H-6. Ролик называется "Бог войны H-6K идет в атаку!", – пишет источник.
Читайте также: Власти Гуама в ответ на угрозы КНДР: Мы не просто военная база