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Власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 13:35
Власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем - Фото
Джозеф Ву (Фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что военное запугивание со стороны Китая показывает, что частично признанному островному государству "необходимо готовиться" к возможному военному конфликту с КНР. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Как руководители Тайваня, мы не можем рисковать, мы должны быть готовы. Когда китайское правительство заявляет, что не откажется от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, мы предпочитаем верить, что это (война – ред.) реально", – говорит Ву.

По его словам, КНР использует кампании по дезинформации и военное запугивание с целью вызвать тревогу у жителей Тайваня. 

"Люди здесь, на Тайване, хотят мира, и этого хочет и правительство Тайваня. Помимо мира, мы также хотим диалога между Тайванем и Китаем. Но, конечно, для танго нужны двое", – сказал глава МИД частично признанного государства.

Ву сообщил, что несмотря на сравнительно малый оборонный бюджет Тайваня, остров реформирует свои вооруженные силы, а также старается повысить и развить свой собственный военный потенциал.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: На фоне угроз от Китая Тайвань укрепляет оборону: спущен на воду новый десантный корабль

Станислав Стороженко
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война КНР агрессия тайвань джозеф ву
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