Власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что военное запугивание со стороны Китая показывает, что частично признанному островному государству "необходимо готовиться" к возможному военному конфликту с КНР. Об этом он сказал в интервью CNN.
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"Как руководители Тайваня, мы не можем рисковать, мы должны быть готовы. Когда китайское правительство заявляет, что не откажется от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, мы предпочитаем верить, что это (война – ред.) реально", – говорит Ву.
По его словам, КНР использует кампании по дезинформации и военное запугивание с целью вызвать тревогу у жителей Тайваня.
"Люди здесь, на Тайване, хотят мира, и этого хочет и правительство Тайваня. Помимо мира, мы также хотим диалога между Тайванем и Китаем. Но, конечно, для танго нужны двое", – сказал глава МИД частично признанного государства.
Ву сообщил, что несмотря на сравнительно малый оборонный бюджет Тайваня, остров реформирует свои вооруженные силы, а также старается повысить и развить свой собственный военный потенциал.
- В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
- 28 января 2021 года в Китае допустили возможность войны из-за попыток Тайваня добиться официальной независимости.
- 8 апреля Китай провел учения авианосной группы недалеко от Тайваня.
- 12 апреля 25 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.
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