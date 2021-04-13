Боевые самолеты Китая зашли в зону ПВО Тайваня, истребители с острова вылетали на перехват

Вчера 25 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня, частично признанного островного государства, которое Пекин считает частью КНР. Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение тайваньских военных.

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Оборонное ведомство Тайваня уточнило: они наблюдали 14 истребителей J-16, четыре J-10, столько же бомбардировщиков H-6K, два самолета противолодочной обороны и самолет-разведчик.

Этот инцидент стал одним из крупнейших нарушений "воздуха" Тайваня с тех пор, как остров начал регулярно сообщать о подобной активности КНР в сентябре 2020 года, и произошел на следующий день после заявления госсекретаря США, что Вашингтон "привержен защите" острова.

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Тайвань поднял по тревоге боевые самолеты, привел в боеготовность системы ПВО и направил китайским самолетам радиопредупреждение.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949-го контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны.

Китай припугнул Тайвань военной силой также в начале апреля. Самолеты ВВС КНР постоянно заходят в зону идентификации ПВО Тайваня.

Ранее командующий Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что Китай может быть готов захватить Тайвань силой в течение следующих шести лет.

Евгений Пилипенко

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