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Китай анонсировал возведение экстремальной супер-плотины на "Эвересте рек" в Тибете

12.04.2021, 12:36
Китай анонсировал возведение экстремальной супер-плотины на
Фото: ЕРА

Китай анонсировал строительство сверхмощной гравитационной плотинной электростанции в Тибете, которая станет крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии на планете. Об этом, ссылаясь на стратегический 14-й пятилетний план КНР, пишет Psys.org.

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Инженеры госкомпании PowerChina собираются перегородить реку Ярлунг Зангбо (Ялуцангпо) в ее нижнем течении в округе Медог. Плотина будет черпать энергию из огромного перепада реки на этом конкретном участке. Река протекает в самом длинном и глубоком каньоне в мире с высотами стен свыше 1,5 км.

Способность будущей плотины вырабатывать электроэнергию, по оценкам, будет в три раза выше, чем у рекордной в мире ГЭС Три ущелья в этом же районе. С нее намерены ежегодно "снимать" до 300 млрд киловатт.

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Сроки, подробности и бюджет строительства неизвестны.

Планы Китая вызвали тревогу у экологов соседней Индии. Помимо того, что район сейсмоопасный и дамба является "часовой водяной бомбой", пишут они, там также уникальное биоразнообразие, которое будет нарушено вмешательством в русло реки.

В XX веке из-за строительства Трех ущелий более 1,4 млн жителей вверх по течению были отселены из-за повышения уровня воды и создания водохранилища. Вот эта плотина:

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Евгений Пилипенко
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Китай строительство рекорд река электроэнергия плотина дамба ГЭС Ярлунг Зангбо Ялуцангпо каньон
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