Ким Чен Ын показал "Пхеньян будущего" и сфотографировался на его фоне – фото

Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от строителей сдать до конца года "район в Пхеньяне с 10 000 современных квартир". Об этом, цитируя "восторженную речь, исполненную любовью к людям и глубоким доверием к строителям", пишет ЦТАК.

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По словам местного диктатора, новый район на юго-востоке столицы КНДР решит некую жилищную проблему Пхеньяна "раз и навсегда".

Каркас выглядящего современно многоквартирного дома, который будет красоваться на главной дороге в этот жилмассив в районе Садонг, Ким приказал сдать в течение трех месяцев. Там также будет как минимум один небоскреб, 50-этажное здание в духе "Большого Лиссабона" в Макао.

В феврале на партийном пленуме представители строительного сектора пытались аргументировать, что нужно сократить запланированное количество новых многоквартирных домов по 25-30 этажей, так как есть дефицит материалов и рабочей силы, но их не услышали.

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По словам главы Северной Кореи, сейчас партия считает возведение нового жилфонда в Пхеньяне "самой важной задачей", потому на нее выделено "значительную долю госбюджета".

На церемонии закладки фундамента присутствовала огромная толпа из тысяч солдат и рабочих.

Последний крупный городской строительный проект Пхеньяна – это улица Риомён, которую сдали в 2016-2017 годах.

Ким сообщил, что "сейчас в столице строятся более 16 000 квартир", а к октябрю 2025-го (80-летие основания партии) их будет "почти 70 000".

NKnews.org пишет, что многие с помпой объявленные строительные проекты Северной Кореи "зашли в тупик", вроде пляжной туристической зоны Вонсан-Калма и одиночных объектов по столице, которые годами стоят недостроенными.

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Евгений Пилипенко

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