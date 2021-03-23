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Гражданина КНДР впервые в истории экстрадировали в США: он предстал перед судом

23.03.2021, 06:40
Гражданина КНДР впервые в истории экстрадировали в США: он предстал перед судом - Фото
Ким Чен Ын (фото — EPA)

55-летний Мун Чхоль Мен стал первым в истории гражданином КНДР, которого экстрадировали в США. Он представл перед федеральным судом в округе Колумбия, сообщает пресс-служба Минюста США.

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По данным стороны обвинения, с 2013 года по ноябрь 2018-го Мун сговорился с сообщниками для тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США. Он обвиняется в отмывании денег через американскую финансовую систему в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР в обход санкций США и ООН. Сумма сделок составила порядка $1,5 млн.

В Минюсте США пишут, что с 2019 года Мун находился под стражей в другой стране. CNBC пишет, что его задержали в Малайзии, которая и выдала его американцам. КНДР уже заявила о разрыве с Малайзией дипломатических отношений, отмечают в издании.

22 марта 2021 года Мун впервые появился в федеральном суде округа Колумбия, отмечают в Минюсте США. Суммарно ему предъявлены обвинения по шести пунктам. Также утверждается, что он имел связи с Генеральным разведывательным бюро КНДР.

  • В марте 2021-го чиновники администрации  президента США Джо Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
  • В середине марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена пыталась связаться с руководством КНДР по многим каналам, но не получила никакого ответа.
  • 17 марта сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Это стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.

Читайте также: "Бежал ради будущего своих детей". Посол КНДР сбежал в Южную Корею – Yonhap

Марк Сировой
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