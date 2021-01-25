"Бежал ради будущего своих детей". Посол КНДР сбежал в Южную Корею – Yonhap

Севекорейский дипломат Рю Хен У, который исполнял обязанности главы миссии в посольстве КНДР в Кувейте, сбежал в Южную Корею вместе со своей семьей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Отмечается, что ему удалось мигрировать в Южную Корею в сентябре 2019 года, спустя два месяца после аналогичного поступка северокорейского дипломата Чо Сон Гиля в Италии.

Также издание пишет, что Рю Хен У мог быть зятем известного северокорейского чиновника Чона Иль Чуна. Последний некогда был главой Офиса 39, организации, известной как "личный сейф" северокорейских лидеров. Ее использовали для управления секретными фондами и закупки предметов роскоши.

"Сообщается, что Рю решил бежать в Южную Корею ради будущего своих детей", – говорится в сообщении.

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Станислав Стороженко

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