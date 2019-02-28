Саммит Трамп-Ким завершился провалом: договоренности нет

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

На второй в истории встрече президента США и диктатора Северной Кореи, которая состоялась в столице Вьетнама, не получилось заключить какую-либо практическую договоренность: Дональд Трамп и Ким Чен Ын разъедутся по домам без внятного результата саммита США-КНДР. Это следует из короткого сообщения пресс-службы Белого дома.

"На саммите США-КНДР не была достигнута договоренность", - первой сообщила служба Би-би-си, ссылаясь на заявление пресс-атташе Белого дома Сары Сандерс.

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Совместный ланч Трампа и Кима был отменен. Запланированного подписания декларации, как это было на первой встрече в июне 2018 года, также не будет.

"Они (КНДР, - ред.) хотели, чтобы мы полностью сняли санкции. Мы не можем этого (сейчас) сделать", - пояснил Трамп на итоговом брифинге американской делегации.

По словам президента США, он считает, что с Кимом станет в итоге "очень хорошими друзьями". Трамп заявил, что лидер КНДР был готов к ядерному разоружению в определенной области, "но не той, в которой этого хотели мы".

Неизвестно, имел ли ввиду хозяин Белого дома закрытие ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне.

"Мы попросили его (Кима, - ред.) сделать больше. Он был не готов к этому. Хотел бы я, чтобы мы смогли сделать больше... Но я все еще оптимист. Надеюсь, мы сделаем это в ближайшие недели", - отметил госсекретарь США Майкл Помпео.

Какой-либо официальной реакции Пхеньяна пока нет.

Южнокорейский фондовый рынок уже отреагировал на новости падением:

По мнению аналитиков, теперь существует четыре варианта развития событий:

- продолжится процесс в рабочих группах;

- будет запланирован третий саммит;

- коллапс переговоров США-КНДР, сохранение межкорейского процесса;

- коллапс переговоров КНДР как с США, так и с Южной Кореей.