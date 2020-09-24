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Сеул заявляет, что в КНДР убили и сожгли южнокорейского чиновника

24.09.2020, 10:50
Сеул заявляет, что в КНДР убили и сожгли южнокорейского чиновника - Фото
Пограничные посты Северной и Южной Кореи (Фото - EPA - Jeon Heon-Kyun)

В Минобороны Южной Кореи заявляют, что солдаты КНДР убили и сожгли их чиновника

Военные КНДР убили и сожгли южнокорейского чиновника. Об этом сообщило Минобороны Южной Кореи, передает BBC.

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В Сеуле заявляют, что 47-летний мужчина исчез с патрульного катера в 10 км от границы Северной Кореи. На борту были найдены только его ботинки. 

По данным разведки Южной Кореи, северокорейские патрульные обнаружили мужчину в море, надели противогазы и допросили его на расстоянии. Затем поступил "приказ вышестоящего органа" убить мужчину. Его застрелили прямо в воде, позже северокорейские солдаты сожгли труп, предварительно облив его маслом. 

В Пхеньяне пока никак не прокомментировали заявление Сеула. КНДР ужесточила границы, проводя политику стрельбы на поражение, чтобы "предотвратить проникновение COVID-19 в страну".

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Владислав Сердюк
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