Сеул заявляет, что в КНДР убили и сожгли южнокорейского чиновника

В Минобороны Южной Кореи заявляют, что солдаты КНДР убили и сожгли их чиновника

Военные КНДР убили и сожгли южнокорейского чиновника. Об этом сообщило Минобороны Южной Кореи, передает BBC.

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В Сеуле заявляют, что 47-летний мужчина исчез с патрульного катера в 10 км от границы Северной Кореи. На борту были найдены только его ботинки.

По данным разведки Южной Кореи, северокорейские патрульные обнаружили мужчину в море, надели противогазы и допросили его на расстоянии. Затем поступил "приказ вышестоящего органа" убить мужчину. Его застрелили прямо в воде, позже северокорейские солдаты сожгли труп, предварительно облив его маслом.

В Пхеньяне пока никак не прокомментировали заявление Сеула. КНДР ужесточила границы, проводя политику стрельбы на поражение, чтобы "предотвратить проникновение COVID-19 в страну".

3 июля Ким Чен Ын заявлял, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти Северной Кореи "предотвратили его проникновение на территорию страны".

26 июля КНДР закрыла на карантин один из городов: там "первое" подозрение на COVID-19.

26 августа Ким Чен Ын признал, что в Северной Корее есть коронавирус.

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Владислав Сердюк

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