Северная Корея впервые передала послание своим шпионам через YouTube - СМИ

Ролик с посланием успели посмотреть несколько тысяч человек, однако вряд ли кто-то из них что-либо понял

Северная Корея в субботу впервые передала посредством YouTube серию загадочных чисел, которые предположительно являются зашифрованным сообщением ее шпионам на Юге. Об этом сообщает Yonhap.

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Издание пишет, что на YouTube-аккаунте государственного радио Пхеньяна был размещен видеоролик, в котором женщина-диктор прочитала то, что она назвала "заданием по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719".

Она повторяла такие фразы, как "№23 на странице 564", "№19 на странице 479" в течение одной минуты в посте, который был просмотрен 2500 раз по состоянию на 11 часов утра. После этого он был удален.

Северная Корея транслировала такие, казалось бы, случайные числа по радио со времен холодной войны. Но это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео для отправки явно закодированных сообщений, пишет южнокорейское издание.

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Вадим Ребрина

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