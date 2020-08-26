Ким Чен Ын признал, что в Северной Корее есть коронавирус

Северокорейский лидер подтвердил, что угроза эпидемии коронавируса существует и в КНДР

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын признал угрозу коронавируса и призвал власти страны готовиться к эпидемии, "как к надвигающемуся тайфуну Бави", сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

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В подходе страны к "злокачественному вирусу" были некоторые "недостатки", заявил Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии.

Официально Северная Корея пока не подтвердила ни одного случая заболевания коронавирусом. Но в последние несколько недель местные СМИ перестали напоминать об этом, пишут журналисты.

СПРАВКА. Тайфун Бави - мощный тропический шторм, который сформировался в Тихом океане и перерос в тайфун. В текущем сезоне он стал восьмым глобальным штормом. В Китае из-за него уже объявили повышенный уровень опасности, а к Северной Корее он должен приблизиться к концу этой недели.

3 июля Ким Чен Ын заявлял, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти Северной Кореи "предотвратили его проникновение на территорию страны".

26 июля КНДР закрыла на карантин один из городов: там "первое" подозрение на COVID-19.

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Дарья Мостовая

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