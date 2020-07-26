КНДР закрыла на карантин один из городов: там "первое" подозрение на COVID-19

Северная Корея официально объявила о первом подозрении на новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии

Пограничный северокорейский город Кэсон закрыли на карантин и объявили там чрезвычайную ситуацию из-за подозрения инфицирования новым коронавирусом у человека, вернувшегося в КНДР 19 июля из Южной Кореи. Это первое за все время пандемии коронавируса официальное сообщение о подозрении инфицирования COVID-19 в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын созвал экстренное заседание Политбюро в связи с этим инцидентом, назвав ситуацию "критической, в которой можно сказать, что злобный вирус проник в страну".

Подозрение на коронавирус, заявляют власти Северной Кореи, выявили у человека, который три года назад покинул КНДР, а теперь вернулся назад.

В КНДР не уточнили, прошел ли этот человек тестирование, заявив, что "после нескольких медицинских анализов дыхательных органов и крови этого человека был получен неопределенный результат, побудивший чиновников изолировать пациента".

Профессор международных отношений в университете Кенг Хи Джэу Чу считает, что КНДР официально заявила о подозрении на коронавирус, чтобы в последствии, вероятно, обратиться к миру за гуманитарной помощью.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На сегодняшний день в мире уже более 16 млн заболевших и почти 650 000 умерших от коронавируса.

При этом 3 июля сообщалось, что Ким Чен Ын объяснил, почему в Северной Корее "нет коронавируса".

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.