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Ким Чен Ын объяснил, почему в Северной Корее "нет коронавируса"

Ким Чен Ын объяснил, почему в Северной Корее "нет коронавируса" - Фото
Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp)
03.07.2020, 07:25

"Ким Чен Ын позаботился о мощных национальных мерах для срочного решения проблем", - воодушевленно, как это принято в СМИ КНДР, заявили в Пхеньяне

Власти Северной Кореи "предотвратили проникновение коронавируса" на территорию страны – потому КНДР и не сообщала до сих пор ни об одном случае заражения. Так заявил на заседании политбюро правящей партии местный диктатор Ким Чен Ын, о чем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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"Мы полностью предотвратили проникновение зловредного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на глобальный кризис здравоохранения. Это наш блестящий успех", - цитирует лидера тоталитарной страны пропагандистский ресурс из Пхеньяна.

Вместе с тем, Ким предостерег народ "от самоуспокоенности или ослабления антиэпидемических усилий", призвал сограждан сохранять "максимальную бдительность".

Reuters пишет, что, по данным ВОЗ, сейчас в КНДР вновь открылись школы, но по-прежнему запрещены публичные собрания. Также люди обязаны носить маски в общественных местах. В местном Минздраве сообщили, что проверили 922 "подозрительных" человека, но все они дали отрицательный результат.

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Евгений Пилипенко
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