Коронавирус. В Украине вновь выросла суточная заболеваемость: почти 900 случаев

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664), передает Совет национальной безопасности и обороны.
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За сутки умерли 12 пациентов (днем ранее - 14), выздоровели 505 больных COVID-19 (433).
За сутки сделали 23 168 тестов (днем ранее - 22 298), сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. 11 109 тестов сделали методом ПЦР (выявляет активных больных) и 12 059 - методом ИФА (определяет, переболел ли человек или болеет сейчас).
За все время эпидемии в Украине выявлено 45 887 заболевших, умерли 1185 человек. Одолели коронавирусную болезнь 20 053 инфицированных.
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