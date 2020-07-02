Коронавирус. В Украине вновь выросла суточная заболеваемость: почти 900 случаев

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664), передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли 12 пациентов (днем ранее - 14), выздоровели 505 больных COVID-19 (433).

За сутки сделали 23 168 тестов (днем ранее - 22 298), сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. 11 109 тестов сделали методом ПЦР (выявляет активных больных) и 12 059 - методом ИФА (определяет, переболел ли человек или болеет сейчас).

За все время эпидемии в Украине выявлено 45 887 заболевших, умерли 1185 человек. Одолели коронавирусную болезнь 20 053 инфицированных.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

продлил дополнительные ограничения За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

1 июля в Киеве ужесточили карантин.

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