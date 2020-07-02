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Коронавирус. В Украине вновь выросла суточная заболеваемость: почти 900 случаев

Коронавирус. В Украине вновь выросла суточная заболеваемость: почти 900 случаев - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
02.07.2020, 08:47

За время эпидемии коронавируса в Украине заболели 45 887 человек. Умерли 1185 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664), передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли 12 пациентов (днем ранее - 14), выздоровели 505 больных COVID-19 (433).

За сутки сделали 23 168 тестов (днем ранее - 22 298), сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. 11 109 тестов сделали методом ПЦР (выявляет активных больных) и 12 059 - методом ИФА (определяет, переболел ли человек или болеет сейчас). 

За все время эпидемии в Украине выявлено 45 887 заболевших, умерли 1185 человек. Одолели коронавирусную болезнь 20 053 инфицированных.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • 1 июля в Киеве ужесточили карантин.

Читайте также: Коронавирус. В мире рекордная суточная заболеваемость – динамика пандемии

Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19
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