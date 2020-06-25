Коронавирус. В Украине новый антирекорд: почти 1000 заболевших за сутки

Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube

В Украине выявили 994 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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Также за сутки выздоровели 349 человек (днем ранее - 453), умерли 16 (днем ранее было столько же) больных COVID-19.

За сутки сделано 23 905 тестов. Методом ПЦР проведено 13 015 исследований, 10 890 - методом ИФА, который выявляет у человека наличие антител к патогену.

Всего за время эпидемии в Украине заболели 40 008 человек, 1067 из них умерли. Выздоровели 17 758 больных коронавирусной инфекцией.

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