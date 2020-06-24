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Рост заболеваемости. МОЗ готовит вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

Рост заболеваемости. МОЗ готовит вторую волну больниц для пациентов с COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
24.06.2020, 10:33

В Минздраве подчеркнули, что в больницы попадают больные с тяжелой формой коронавирусной болезни COVID-19

В Украине на фоне рекордной суточной заболеваемости COVID-19 готовят вторую волну госпиталей для больных коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали сегодня на брифинге руководители Минздрава.

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"В некоторых областях с таким (недобросовестным, - ред.) отношением к нашим рекомендациям есть резкое увеличение заболевших. Хочу подчеркнуть, что в больницы попадают те, у кого тяжелое протекание болезни, а не бессимптомное. В связи с этим нам надо разворачивать вторую волну больниц", - объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что сейчас разрабатываются механизмы для подключения новых больниц к борьбе с COVID-19. Также Минздрав будет указывать на недостатки в построении маршрутов пациентов в некоторых областях.

"На первом месте для рассмотрения будет Закарпатская область, поскольку там значительно растет количество больных. В то же время есть заполненность коек в больницах первой волны. По нашей информации, 243 человека госпитализированы уже за переделами больниц первой волны", - пояснил он.

По словам Ляшко, всего в Украине из 23 000 коек больниц первой волны заняты 3895, в отделениях интенсивной терапии находятся 350 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 82. В больницах же второй волны подготовлены уже 11 567 коек, отметил главный санврач.

  • За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек. Это наивысший показатель за все время эпидемии в стране. В Минздраве рост заболеваемости увязали с нарушением карантинных рекомендаций.
  • Вчера на Закарпатье отмечали рост числа тяжелобольных COVID-19.
  • 22 июня в Харькове представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19. У больницы произошли столкновения, с травмами госпитализировали двух полицейских. На следующий день из больницы начали массово увольняться медики.

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Марк Сировой
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Украина больницы коронавирус COVID-19 вторая волна
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