Рост заболеваемости. МОЗ готовит вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

В Украине на фоне рекордной суточной заболеваемости COVID-19 готовят вторую волну госпиталей для больных коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали сегодня на брифинге руководители Минздрава.
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"В некоторых областях с таким (недобросовестным, - ред.) отношением к нашим рекомендациям есть резкое увеличение заболевших. Хочу подчеркнуть, что в больницы попадают те, у кого тяжелое протекание болезни, а не бессимптомное. В связи с этим нам надо разворачивать вторую волну больниц", - объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что сейчас разрабатываются механизмы для подключения новых больниц к борьбе с COVID-19. Также Минздрав будет указывать на недостатки в построении маршрутов пациентов в некоторых областях.
"На первом месте для рассмотрения будет Закарпатская область, поскольку там значительно растет количество больных. В то же время есть заполненность коек в больницах первой волны. По нашей информации, 243 человека госпитализированы уже за переделами больниц первой волны", - пояснил он.
По словам Ляшко, всего в Украине из 23 000 коек больниц первой волны заняты 3895, в отделениях интенсивной терапии находятся 350 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 82. В больницах же второй волны подготовлены уже 11 567 коек, отметил главный санврач.
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