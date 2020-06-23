В Закарпатье растет количество тяжелых пациентов с COVID-19 – директор больницы

Иллюстративное фото: Роман Балук

В Закарпатье увеличилось количество больных с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщил директор областной инфекционной больницы Закарпатского облсовета Михаил Поляк, передает uzhgorod.net.ua.

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По словам Поляка, если анализировать только ситуацию в областной инфекционной больнице, то тяжелых пациентов с COVID-19 в среднем 10% при том, что ранее было в пределах 7-8%.

"Количество тяжелых больных увеличилось. И те, которые в среднем состоянии, тоже можно сказать, что они больше приближены к тяжелому, и все кислородозависимые", - добавил Поляк.

Он подчеркнул, что причиной этой ситуации является несоблюдение карантинных условий и призвал соблюдать масочный режим, использовать перчатки при посещении многолюдных мест (рынков, супермаркетов и т.д.), а также тщательно мыть руки с мылом и пользоваться дезинфектантами.

По состоянию на утро 23 июня в закарпатской области выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, четыре человека умерли.

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