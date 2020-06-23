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В Закарпатье растет количество тяжелых пациентов с COVID-19 – директор больницы

В Закарпатье растет количество тяжелых пациентов с COVID-19 – директор больницы - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
23.06.2020, 23:55

В Закарпатской области, по информации директора инфекционной больницы, выросло количество пациентов с тяжелой формой COVID-19

В Закарпатье увеличилось количество больных с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщил директор областной инфекционной больницы Закарпатского облсовета Михаил Поляк, передает uzhgorod.net.ua.

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По словам Поляка, если анализировать только ситуацию в областной инфекционной больнице, то тяжелых пациентов с COVID-19 в среднем 10% при том, что ранее было в пределах 7-8%.

"Количество тяжелых больных увеличилось. И те, которые в среднем состоянии, тоже можно сказать, что они больше приближены к тяжелому, и все кислородозависимые", - добавил Поляк.

Он подчеркнул, что причиной этой ситуации является несоблюдение карантинных условий и призвал соблюдать масочный режим, использовать перчатки при посещении многолюдных мест (рынков, супермаркетов и т.д.), а также тщательно мыть руки с мылом и пользоваться дезинфектантами.

По состоянию на утро 23 июня в закарпатской области выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, четыре человека умерли.

  • Ранее сегодня Минздрав сообщил, что 14 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 833 заболевших, 23 умерших и 314 выздоровевших.
  • За все время эпидемии в стране зарегистрировали 38 074 заболевших COVID-19, 1035 пациентов умерли, 16 956 выздоровели.

Читайте также: В трех областях могут ввести более жесткий карантин – Ляшко

Наталия Медведева
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закарпатская область коронавирус
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