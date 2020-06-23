Коронавирус. К смягчению карантина не готовы 14 областей Украины - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В 14 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Минздрав оценивает готовность регионов к ослаблению карантина по четырем критериям:

- заполненность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, должны быть ниже 50%;

- в регионе должно проводиться больше 24 ПЦР и ИФА-тестов на 100 000 человек;

- число положительных ПЦР-тестов должно быть менее 11% от общего количества;

- рост заболеваемости за неделю по отношению к предыдущей неделе должен быть меньше 10%.

На 23 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Тяжелее всего эпидемиологическая ситуация в Закарпатской и Черновицкой областях - там не выполняются сразу три критерия: число занятых мест в больницах превышает 50%, положительных тестов больше 11%, а недельный рост заболеваемости - больше 10%.

Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):

Инфографика - Минздрав

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