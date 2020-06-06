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Коронавирус. Две области возвращаются к жесткому карантину после ослаблений

Коронавирус. Две области возвращаются к жесткому карантину после ослаблений - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
06.06.2020, 21:49

Две области из-за роста числа заболеваний вынуждены отменить ослабления карантина

Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Жесткие меры карантина продолжают действовать в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области. В этих районах не останавливается междугородний и межобластной транспорт, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

Киев и Житомирская область также решили не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня, сообщили в Минздраве. Здесь приостановлено открытие заведений питания, а также хостелов, санаториев, домов отдыха.

В Черновицкой, Ровенской и Львовской областях карантинные меры не смягчались, напомнили в МОЗ.

  • В Украине третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших - больше 26 000.
  • Глава Минздрава Максим Степанов, заявил, что украинцы восприняли смягчение карантинных мер как их отмену, поэтому в последние дни наблюдается тренд повышения уровня заболеваемости. 

 

Вадим Ребрина
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МОЗ карантин коронавирус COVID -19
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