Коронавирус. Две области возвращаются к жесткому карантину после ослаблений

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Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Жесткие меры карантина продолжают действовать в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области. В этих районах не останавливается междугородний и межобластной транспорт, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

Киев и Житомирская область также решили не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня, сообщили в Минздраве. Здесь приостановлено открытие заведений питания, а также хостелов, санаториев, домов отдыха.

В Черновицкой, Ровенской и Львовской областях карантинные меры не смягчались, напомнили в МОЗ.

В Украине третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших - больше 26 000.

Глава Минздрава Максим Степанов, заявил, что у краинцы восприняли смягчение карантинных мер как их отмену, поэтому в последние дни наблюдается тренд повышения уровня заболеваемости. краинцы восприняли смягчение карантинных мер как их отмену, поэтому в последние дни наблюдается тренд повышения уровня заболеваемости.