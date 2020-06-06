Коронавирус. Две области возвращаются к жесткому карантину после ослаблений

Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.
Жесткие меры карантина продолжают действовать в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области. В этих районах не останавливается междугородний и межобластной транспорт, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.
Киев и Житомирская область также решили не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня, сообщили в Минздраве. Здесь приостановлено открытие заведений питания, а также хостелов, санаториев, домов отдыха.
В Черновицкой, Ровенской и Львовской областях карантинные меры не смягчались, напомнили в МОЗ.