Коронавирус. В Украине третий день подряд более 500 новых заболевших

В Украине третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших превысило 26 000. Об говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.
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За последние сутки зафиксировано 550 новых заболевших (сутками ранее - 553), выздоровели 440 человек (сутками ранее - 330), 15 пациентов умерли (сутками ранее - также 15).
Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 26 513 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 777 пациентов скончались.
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