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Коронавирус. В Украине третий день подряд более 500 новых заболевших

Коронавирус. В Украине третий день подряд более 500 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
06.06.2020, 08:33

За сутки в Украине выявлено 550 заболевших COVID-19, выздоровело от коронавируса 440 человек

В Украине третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших превысило 26 000. Об говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.

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За последние сутки зафиксировано 550 новых заболевших (сутками ранее - 553), выздоровели 440 человек (сутками ранее - 330), 15 пациентов умерли (сутками ранее - также 15).

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 26 513 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 777 пациентов скончались.

Новость дополняется...

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 3 июня ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

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Денис Юдин
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