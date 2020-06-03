Украина выходит на путь постепенной стабилизации по коронавирусу – ВОЗ

Ханс Клюге (скриншот из видеозаписи)

В определенных странах Европы, куда входит и Украина, Всемирная организация здравоохранения отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на брифинге заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

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"В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев", - сказал бельгийский эксперт, указав, что Украина "выходит на этот путь".

Несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 в Европе по сравнению с апрелем уменьшилось более чем наполовину, "риск все равно остается очень высоким", добавил он.

По словам Клюге, с начала вспышки в Европе коронавирусную болезнь диагностировали у 2,2 млн человек, из которых 181 000 пациентов умерли.

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