Проверена связь курения с коронавирусом. Результаты необычные, пишут ученые

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Курильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.

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114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).

Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).

Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания".

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Авторы делают осторожный вывод, что "по-видимому, значительно снижается риск заражения COVID-19 среди курильщиков... Мы не наблюдали значимой связи между текущим курением и тяжестью заболевания, в отличие от того, что происходит при большинстве респираторных инфекций".

"Даже среди пациентов с "+" тестом мы не нашли свидетельств существенной связи между текущим или прошлым курением и тяжестью заболевания. Риск заражения, по-видимому, вдвое снижен среди нынешних курильщиков", - отметили они.

Ученые пока не знают, какой за этим стоит механизм. Одни считают, что SARS-CoV-2 проникает в центральную нервную систему через никотин-ацетилхолиновый рецептор (nAChR) в нейронах обонятельной системы, и это отражается в частой потере обоняния/вкуса или слабости пациентов. Другие полагают, что курение по-разному влияет на экспрессию фермента ACE2 - того самого, который инфекция использует для проникновения в клетки. Третьи указывают, что курение может подавлять экспрессию цитокинов IL-6 (повышение их уровня связано с неблагоприятным исходом заболевания).

Статья авторов носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Исследователи подчеркнули, что в их выборку входило много бессимптомных пациентов или тех, что с легкими симптомами. "Возможно, что среди госпитализированных с серьезной формой заболевания нынешнее или прошлое курение способствуют обострению заболевания", - предостерегли они и подытожили настоятельной рекомендацией воздерживаться от курения, так как долгосрочные последствия этого "намного перевешивают потенциальные преимущества в профилактике SARS-CoV-2".

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