Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Проверена связь курения с коронавирусом. Результаты необычные, пишут ученые

Проверена связь курения с коронавирусом. Результаты необычные, пишут ученые - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.06.2020, 08:26

В Израиле оценили влияние курения на частоту и тяжесть COVID-19; авторы утверждают, что это первое столь обширное исследование

Курильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).

Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).

Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания".

Читайте также: Ляшко: Табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни

Авторы делают осторожный вывод, что "по-видимому, значительно снижается риск заражения COVID-19 среди курильщиков... Мы не наблюдали значимой связи между текущим курением и тяжестью заболевания, в отличие от того, что происходит при большинстве респираторных инфекций".

"Даже среди пациентов с "+" тестом мы не нашли свидетельств существенной связи между текущим или прошлым курением и тяжестью заболевания. Риск заражения, по-видимому, вдвое снижен среди нынешних курильщиков", - отметили они.

Ученые пока не знают, какой за этим стоит механизм. Одни считают, что SARS-CoV-2 проникает в центральную нервную систему через никотин-ацетилхолиновый рецептор (nAChR) в нейронах обонятельной системы, и это отражается в частой потере обоняния/вкуса или слабости пациентов. Другие полагают, что курение по-разному влияет на экспрессию фермента ACE2 - того самого, который инфекция использует для проникновения в клетки. Третьи указывают, что курение может подавлять экспрессию цитокинов IL-6 (повышение их уровня связано с неблагоприятным исходом заболевания).

Статья авторов носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Исследователи подчеркнули, что в их выборку входило много бессимптомных пациентов или тех, что с легкими симптомами. "Возможно, что среди госпитализированных с серьезной формой заболевания нынешнее или прошлое курение способствуют обострению заболевания", - предостерегли они и подытожили настоятельной рекомендацией воздерживаться от курения, так как долгосрочные последствия этого "намного перевешивают потенциальные преимущества в профилактике SARS-CoV-2".

Читайте также: Какая нужна вакцина от коронавируса, чтобы обойтись без карантинных мер – отчет

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
вейп никотин наука исследование медицина табак курение легкие сигарета коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 