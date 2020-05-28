Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые не смогли заразить клетки коронавирусом с грязных поверхностей – доклад

Ученые не смогли заразить клетки коронавирусом с грязных поверхностей – доклад - Фото
SARS-CoV-2 под электронным микроскопом (фото — NIAID)
28.05.2020, 06:43

Прежние исследования основывались на ПЦР-тесте для обнаружения РНК вируса и не пытались культивировать живой патоген, заявили исследователи в Лондоне

Ученые не смогли обнаружить способный к заражению коронавирус SARS-CoV-2 на загрязненных поверхностях, причем для исследования взяли мазки из больниц на пике эпидемии. Препринт доклада группы авторов из Имперского колледжа Лондона опубликован на сервере medRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Образцы собирали 2—20 апреля с помощью ватного тампона на площади 25 см2 в отделениях группы больниц на северо-западе Лондона. В то время все стационары были полностью заняты пациентами с COVID-19. Вирус пытались культивировать в клетках Vero E6 (почки африканской зеленой мартышки) и Caco2 (рак толстой кишки человека).

Итог: вирусный геном найден в 114 из 218 (52,3%) поверхностных и 14 из 31 (38,7%) воздушных проб, однако вирус не смогли культивировать. Кроме того, обнаруженные на поверхностях в больнице уровни РНК вируса были ниже минимума, который можно культивировать через два часа после депонирования патогена.

Читайте также: "Эффективность огромна". Ученые доказали пользу от ношения масок – исследование

Авторы добавили: вирусная РНК могла находиться на поверхностях до сбора проб более двух часов: "Мы не смогли выяснить, наша неспособность культивировать вирус объясняется низким уровнем РНК или промежутком времени с момента оседания патогена на поверхности, или обеими причинами".

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Ранее проводились неоднократные исследования, которые свидетельствовали о том, что SARS-CoV-2 якобы может "выживать" на сухих поверхностях и в аэрозолях от нескольких дней до недель, особенно на гладких поверхностях. Но до сих пор понимание роли загрязнения поверхности и воздуха в передаче SARS-CoV-2 ограничено, пишут ученые. 

Центры по контролю и профилактике заболеваний США пишут – "передача нового коронавируса людям с поверхностей, зараженных вирусом, не была задокументирована; она происходит гораздо чаще через микрокапли от зараженного, чем через предметы и поверхности" – но призывают все дезинфицировать.

Читайте также: Коронавирус. Медики США пояснили, когда тест на антитела может быть бесполезен

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
РНК наука британия исследование медицина заражение вирус инфекция эпидемия геном коронавирус SARS-CoV-2 препринт выживаемость
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 