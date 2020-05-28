Ученые не смогли заразить клетки коронавирусом с грязных поверхностей – доклад

SARS-CoV-2 под электронным микроскопом (фото — NIAID)

Ученые не смогли обнаружить способный к заражению коронавирус SARS-CoV-2 на загрязненных поверхностях, причем для исследования взяли мазки из больниц на пике эпидемии. Препринт доклада группы авторов из Имперского колледжа Лондона опубликован на сервере medRxiv.

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Образцы собирали 2—20 апреля с помощью ватного тампона на площади 25 см2 в отделениях группы больниц на северо-западе Лондона. В то время все стационары были полностью заняты пациентами с COVID-19. Вирус пытались культивировать в клетках Vero E6 (почки африканской зеленой мартышки) и Caco2 (рак толстой кишки человека).

Итог: вирусный геном найден в 114 из 218 (52,3%) поверхностных и 14 из 31 (38,7%) воздушных проб, однако вирус не смогли культивировать. Кроме того, обнаруженные на поверхностях в больнице уровни РНК вируса были ниже минимума, который можно культивировать через два часа после депонирования патогена.

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Авторы добавили: вирусная РНК могла находиться на поверхностях до сбора проб более двух часов: "Мы не смогли выяснить, наша неспособность культивировать вирус объясняется низким уровнем РНК или промежутком времени с момента оседания патогена на поверхности, или обеими причинами".

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Ранее проводились неоднократные исследования, которые свидетельствовали о том, что SARS-CoV-2 якобы может "выживать" на сухих поверхностях и в аэрозолях от нескольких дней до недель, особенно на гладких поверхностях. Но до сих пор понимание роли загрязнения поверхности и воздуха в передаче SARS-CoV-2 ограничено, пишут ученые.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США пишут – "передача нового коронавируса людям с поверхностей, зараженных вирусом, не была задокументирована; она происходит гораздо чаще через микрокапли от зараженного, чем через предметы и поверхности" – но призывают все дезинфицировать.

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