Коронавирус. Медики США пояснили, почему тест на антитела может быть бесполезен

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Тесты на антитела для определения, переболел ли человек COVID-19 в прошлом, при низком уровне популяционной зараженности коронавирусом могут привести едва ли не к половине ошибочных результатов. Об этом пишут в новых руководствах Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

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Врачи отмечают, что результаты тестов на антитела к SARS-Cov-2 cейчас недостаточно определенные, чтобы использовать их для принятия важных политических решений о группировании лиц для совместного проживания, нахождения в местах скопления людей (школы, общежития или исправительные учреждения) или для возвращения на работу.

CDC считает, что на большей части США ожидаемая распространенность наличия антител к SARS-CoV-2 будет низкой - от 5–25%, потому тестирование сейчас может привести к относительно большому числу ложноположительных результатов и меньшему - ложноотрицательных.

Медики объясняют это следующим образом. Чем выше чувствительность теста, тем меньше ложноотрицательных результатов он дает, и чем выше его специфичность, тем меньше ложноположительных.

СПРАВКА. Серологическое исследование - изучение сыворотки на антигены и антитела, которые вырабатываются организмом в ответ на заражение. На каждый конкретный патоген реагирует специфический тип иммуноглобулина (антитела), что используется для подтверждения/опровержения болезни. Количество антител (титр) позволяет определить фазу и срок давности болезни.

Тесты дают более точные результаты, если заболевание сильно распространено среди населения. А если оно затронуло лишь небольшой процент тестируемых, даже крайне низкий предел погрешности теста приведет к сильному росту числа ошибок.

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Другими словами, если заражено лишь 5% популяции, то тест с чувствительностью 90% и специфичностью 95% все равно может пропустить половину случаев заболевания. Для эффективного применения таких тестов ради принятия серьезных политических решений нужно, чтобы было инфицировано не менее половины популяции.

Поэтому лучше всего использовать тесты с наиболее высокой специфичностью (они вряд ли могут вызвать много ложных срабатываний) и там, где явная вспышка, подытожили в CDC.

Ранее об этом предостерегали в материале Вusiness Insider, где также можно посмотреть наглядный график эффективности таких тестов.

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Более того, сейчас мало подтвержденных доказательств, что переболевшие имеют устойчивый иммунитет. Врачи опасаются, что люди, получив положительный тест на антитела, будут вести себя так, словно они неуязвимы.

"Нельзя предполагать, что люди с реальным положительным результатом на антитела защищены от реинфекции. Серологическое тестирование не должно использоваться для определения иммунного статуса у людей до тех пор, пока не будет установлено наличие, сила и продолжительность иммунитета", - предостерегли в Центрах.

Также сейчас нет существенного преимущества отдельных анализов на антитела IgА, IgM и IgG перед общим на антитела, и пока не будет больше данных о динамике определения титра IgA в сыворотке, тесты на эти антитела не рекомендуется, добавили в CDC.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На днях клиника Синэво запустила тестирование на антитела к коронавирусу – почти одновременно с государственной программой ИФА-тестирования.

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