Во Львове начали тестировать людей на возможный иммунитет к коронавирусу

Львов (фото - pixabay)

Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первые ИФА-тесты проводят в Больнице скорой помощи. Они дают дополнительные возможности для выявления заболевших COVID-19 и помогут установить уже переболевших.

По словам Садового, аппараты для ИФА-тестирования уже есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.

Наличие антител к SARS-CoV-2 и невосприимчивость вследствие этого к повторному заражению (в зависимости от уровня их в крови) пока не доказана. Однако, как считают медики, у переболевших есть иммунитет; насколько длительный – ответа пока нет.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

28 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что первыми ИФА-тестирование начнут Сумская и Одесская области.

18 мая был подписан указ о начале ИФА-тестирования в Украине.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE