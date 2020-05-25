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Во Львове начали тестировать людей на возможный иммунитет к коронавирусу

Во Львове начали тестировать людей на возможный иммунитет к коронавирусу - Фото
Львов (фото - pixabay)
25.05.2020, 10:18

Первые ИФА-тесты, позволяющие установить, болел ли человек COVID-19, начали делать во львовской Больнице скорой помощи

Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Первые ИФА-тесты проводят в Больнице скорой помощи. Они дают дополнительные возможности для выявления заболевших COVID-19 и помогут установить уже переболевших.

По словам Садового, аппараты для ИФА-тестирования уже есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.

Наличие антител к SARS-CoV-2 и невосприимчивость вследствие этого к повторному заражению (в зависимости от уровня их в крови) пока не доказана. Однако, как считают медики, у переболевших есть иммунитет; насколько длительный – ответа пока нет.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

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Денис Юдин
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Львов коронавирус COVID-19 ИФА-тесты
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