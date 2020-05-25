Во Львове начали тестировать людей на возможный иммунитет к коронавирусу

Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.
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Первые ИФА-тесты проводят в Больнице скорой помощи. Они дают дополнительные возможности для выявления заболевших COVID-19 и помогут установить уже переболевших.
По словам Садового, аппараты для ИФА-тестирования уже есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.
Наличие антител к SARS-CoV-2 и невосприимчивость вследствие этого к повторному заражению (в зависимости от уровня их в крови) пока не доказана. Однако, как считают медики, у переболевших есть иммунитет; насколько длительный – ответа пока нет.
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