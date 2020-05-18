Коронавирус. Сегодня подпишут указ об ИФА-тестах: кому их сделают бесплатно

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Сегодня, 18 мая, будет подписан указ о начале в Украине ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, прежде всего будут тестировать людей с симптомами COVID-19, а так же всех без исключения контактировавших с пациентами, у которых коронавирус подтвержден. Будут тестировать и группы риска - в частности, сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Степанов подчеркнул, что для эти групп тестирование будет бесплатным.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

В конце 2019-го в Ухане (Китай) появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии.

Вчера стало известно, что власти Уханя скрывали данные о количестве заболевших новым коронавирусом.

На утро 18 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 801 875 человек, 316 671 умерли, 1 858 170 выздоровели.

На 08:40 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли , 5276 пациентов выздоровели.

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