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Коронавирус. Сегодня подпишут указ об ИФА-тестах: кому их сделают бесплатно

Коронавирус. Сегодня подпишут указ об ИФА-тестах: кому их сделают бесплатно - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
18.05.2020, 10:00

Бесплатные тесты на антитела к коронавирусу будут доступны для людей с симптомами, контактных лиц и групп риска

Сегодня, 18 мая, будет подписан указ о начале в Украине ИФА-тестирования  на антитела к коронавирусу. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, прежде всего будут тестировать людей с симптомами COVID-19, а так же всех без исключения контактировавших с пациентами, у которых коронавирус подтвержден. Будут тестировать и группы риска - в частности, сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Степанов подчеркнул, что для эти групп тестирование будет бесплатным.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.
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Денис Юдин
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