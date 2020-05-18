Коронавирус. Заболели 4,8 млн, больше всего в США и России: данные по 10 странам

Иллюстративное фото: pixabay.com

На утро 18 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 801 875 человек, 316 671 умерли, 1 858 170 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 527 664 человек, зафиксированы 90 978 летальных случаев, выздоровели 346 389 пациентов.

На втором месте – Россия, она обошла Испанию по количеству заболевших.

В стране – 281 762 заразившихся, 2631 умерли, выздоровели 67 373.

Испания оказалась на третьем, где 277 719 заболели, 27 650 умерли, 195 945 выздоровели.

Британия – на четвертом, в стране 243 695 случаев, 34 636 умерли, данных о выздоровевших нет.

На пятом – Бразилия, 241 080 заболевших, 16 118 летальных случаев, 94 122 выздоровевших.

Италия – на шестом, заболели 225 435 человек, летальных случаев 31 908, 125 176 выздоровевших.

На седьмом Франция – 179 569, 28 108 умерли, 61 213 выздоровели.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Германия – на восьмом, 176 651 заболевших, 8 049 умерли, 153 400 выздоровели.

Читайте также: Германия начинает открывать границы после смягчения карантина

Турция – на девятом, заболели 149 435, умерли 4 140, выздоровели 109 962.

Иран – на десятом, 120 435 зараженных, 6988 умерли, 94 464 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE