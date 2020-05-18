Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Заболели 4,8 млн, больше всего в США и России: данные по 10 странам

Коронавирус. Заболели 4,8 млн, больше всего в США и России: данные по 10 странам - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.05.2020, 06:40

C начала пандемии в мире умерли от COVID-19 316 671 человек, выздоровели 1,9 млн пациентов

На утро 18 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 801 875 человек, 316 671 умерли, 1 858 170 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 527 664 человек, зафиксированы 90 978 летальных случаев, выздоровели 346 389 пациентов.

На втором месте – Россия, она обошла Испанию по количеству заболевших.

В стране – 281 762 заразившихся, 2631 умерли, выздоровели 67 373.

Испания оказалась на третьем, где 277 719 заболели, 27 650 умерли, 195 945 выздоровели.

Британия – на четвертом, в стране 243 695 случаев, 34 636 умерли, данных о выздоровевших нет.

На пятом – Бразилия, 241 080 заболевших, 16 118 летальных случаев, 94 122 выздоровевших.

Италия – на шестом, заболели 225 435 человек, летальных случаев 31 908, 125 176 выздоровевших.

На седьмом Франция – 179 569, 28 108 умерли, 61 213 выздоровели.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Германия – на восьмом, 176 651 заболевших, 8 049 умерли, 153 400 выздоровели.

Читайте также: Германия начинает открывать границы после смягчения карантина

Турция – на девятом, заболели 149 435, умерли 4 140, выздоровели 109 962.

Иран – на десятом, 120 435 зараженных, 6988 умерли, 94 464 выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Россия США испания коронавирус 10 странам
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 