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Германия начинает открывать границы после смягчения карантина

Германия начинает открывать границы после смягчения карантина - Фото
Фото: EPA
16.05.2020, 17:47

Начиная с полуночи пятницы водители могут пересекать границу Германии с Люксембургом

Германия открыла автомобильные пункты пропуска на границе с Люксембургом и сняла ряд ограничений на пересечение границы с Австрией, Швейцарией и Францией. Об этом сообщает DW.

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Начиная с полуночи пятницы водители могут пересекать границу Германии с Люксембургом без необходимости доказывать уважительность причины.

Также были сняты некоторые ограничения на границах Германии с Австрией и Швейцарией. Теперь люди могут без ограничений посетить партнеров, родственников или принять участие в важных семейных мероприятиях в соседней стране. В то же время туристические путешествия, поездки за продуктами или топливом до сих пор запрещены.

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Кроме того ФРГ ослабила ограничения на границе с Францией. Прежде всего речь идет о посещении родственников. Также неженатые пары из двух стран, которые живут отдельно, снова смогут видеться.

Отменить все ограничения на поездки между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией планируется 15 июня.

12 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на то, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться базовых требований, необходимых для предотвращения распространения коронавируса

Вадим Ребрина
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