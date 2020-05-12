Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса - Меркель

Ангела Меркель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Несмотря на то, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться базовых требований, необходимых для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

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"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (ограничительных мер, - ред.) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула она.

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Правительство Германии и власти федеральных земель 6 мая согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. Речь идет о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов.

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах.

Конкретные сроки поэтапного ослабления карантина власти отдельных федеральных земель устанавливают сами, они же отвечают и за принятие мер по пресечению новых вспышек коронавируса на местах.

По данным на утро 12 мая, в Германии заболели COVID-19 172 576 человек, умерли 7 661, выздоровели 145 617.

9 апреля 2020 года Меркель заявила о "проблеске надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии.

21 апреля в ФРГ разрешили открыться предприятиям с площадью помещений не более 800 кв. м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

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