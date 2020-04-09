Меркель заявила о "проблеске надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о "проблеске надежды" в связи с тем, что ограничения общественной жизни начали приводить к сглаживанию кривой роста числа инфицированных коронавирусом в ФРГ. Об этом сообщает DW.

В задачи федерального правительства входило принять меры, которые не допустили бы перегрузки системы здравоохранения. Пока это удается сделать, сказал Меркель.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подтвердил положительную динамику. "Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный, скорее чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - сказал он.

По словам главы Минздрава, при почти 110 000 инфицированных в стране зафиксировано свыше 50 000 выздоровевших. Шпан также добавил, что в больницах Германии свободны еще более 10 000 мест в отделениях интенсивной терапии.

Если нынешняя положительная тенденция сохранится, федеральное правительство сможет обсудить с руководством федеральных земель перспективы "постепенного возвращения к нормальной жизни после пасхальных каникул", сказал чиновник.

По состоянию на 9 апреля, в Германии 114 257 случаев заражения коронавирусом. 2349 человек умерли.

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