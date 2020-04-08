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Почему в Германии низкая смертность от COVID-19. Объясняет консультант Меркель

Почему в Германии низкая смертность от COVID-19. Объясняет консультант Меркель - Фото
Кристиан Дростен (фото - ЕРА)
08.04.2020, 10:30

По словам консультанта канцлера Меркель, Германия смогла не допустить массового распространения коронавируса в первом очаге вспышки – Мюнхене

В Германии - относительно низкая смертность от коронавируса, поскольку она заранее начала готовиться к проникновению патогена. Так считает директор Института вирусологии при берлинской больнице Шарите Кристиан Дростен, который консультирует по COVID-19 канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает Русская служба BBC.

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В издании отмечают, что Дростен, который в 2003 году занимался разработкой анализа для определения SARS, еще до проникновения нового коронавируса в страну возглавил команду для создания теста на COVID-19.

По словам самого медика, это позволило в первые дни развернуть тестирование и предотвратить массовое распространение коронавируса под Мюнхеном, где выявили первые случаи заражения.

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"Несмотря на все жалобы на медленную диагностику и ее недоступность в некоторых местах, наши возможности намного больше, чем у других стран. Возможно, в нашей стране диагностика проводится лучше, чем где-либо", - считает он.

СПРАВКА. В ФРГ (80 млн населения) проводят около 50 000 тестов в сутки. В Великобритании (66 млн населения) – 12 000.

В издании отмечают, что в Германии проводят также тест на наличие антител. Это помогает медикам спрогнозировать имунный ответ и понять, насколько давно произошло заражение.

Медики же из разных городов ФРГ отмечают и другие причины, которые могут помогать в борьбе с пандемией: дисциплинированность немцев, которые "по 400 раз в день моют руки"; регулярные медосмотры людей старше 35 лет в независимости от их самочувствия; учеба на ошибках других стран (еще до первых случаев были готовы больницы для людей с коронавирусом).

В Институте Роберта Коха пока не разделяют позицию коллег и считают, что говорить о низкой смертности рано, поскольку в Германии еще не настал пик эпидемии - его ожидают к концу апреля.

"Мы знаем, что проходит значительное время, прежде чем люди, у которых состояние серьезное, умирают. И тут мы только в начале пути", - говорит Мариеке Деген.

  • В Германии – 107 663 зафиксированных случаев заражения, 2016 смертей и 36 081 выздоровевший. В соседней Франции 110 070 инфицированных, 10 343 погибших, 19 523 одолевших недуг.
  • По данным ВВС, в Германии – 25 000 аппаратов ИВЛ, в Британии – 8000, в Италии – 5000. 

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Марк Сировой
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Германия Ангела Меркель коронавирус COVID-19 институт коха Кристиан Дростен
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