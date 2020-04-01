"Худший момент жизни". Футболист-звезда из Испании рассказал, как болел COVID-19

Фото: ЕРА

Заболевший коронавирусом 37-летний испанский голкипер Пепе Рейна назвал болезнь "худшим моментом в жизни". Об этом он рассказал итальянскому изданию Corriere dello Sport, передает The Guardian.

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"Самый трудный момент был, когда я больше не мог дышать, 25 минут у меня почти не было кислорода. Это были худшие моменты в моей жизни. Было страшно, когда я понял, что кислорода нет: бесконечные минуты страха, как будто внезапно мне перекрыли горло", - поделился вратарь.

По словам Рейны, он начал чувствовать себя плохо чуть более двух недель назад: была постоянная усталость, жар, сухой кашель и головная боль, которая никогда не исчезала. "Только сейчас я выигрываю битву с коронавирусом", - сказал вратарь.

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Сейчас голкипер находится дома вместе с женой, пятью детьми и двумя родственниками. В критические шесть-восемь дней он не выходил из комнаты.

СПРАВКА. Пепе Рейна является воспитанником академии "Барселоны". Большую часть карьеры провел в "Вильярреале", "Ливерпуле" и "Наполи". Сейчас на правах аренды выступает за "Астон Виллу". Вместе со сборной Испании дважды становился чемпионом Европы и один раз – чемпионом мира. Признавался лучшим вратарем Английской Премьер-лиги с 2005 по 2008 год.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

42 151 пациентов, выздоровели 178 119 больных. На данный момент COVID-19 заболели 858 765 человек, погибли

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