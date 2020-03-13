Коронавирус. Как симптомы COVID-19 отличить от гриппа и простуды – инфографика

Полевое экспресс-тестирование на COVID-19 в США (фото - ЕРА)

Легкая форма острой респираторной вирусной инфекции (в народе называют "простудой"), грипп и коронавирусное заболевание COVID-19 имеют общие симптомы и признаки. Киевский городской центр общественного здоровья показал таблицу, как их различить.

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Ситуация с пандемией коронавируса: главное на сегодня, 13 марта, в девяти пунктах.

В группе риска - пожилые, люди с проблемами свертываемости крови, септическими/воспалительными процессами, "сердечники", астматики, диабетики, гипертоники и другие.

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Источник данных: sharecare.com

Медики в США выяснили, что инфицированный SARS-CoV-2 человек заразен при наличии симптомов COVID-19, но вряд ли в бессимптомный период. Зараженные не имеют симптомов в среднем до пяти дней, но на 11-й день они появляются уже у 98% инфицированных. Больные могут заражать других до 37 дней.

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