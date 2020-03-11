Для кого наиболее опасен коронавирус: выводы ученых из Китая

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Помимо пожилого возраста, главные факторы увеличения шансов умереть от коронавируса - сепсис и/или длительные воспалительные процессы, проблемы со свертываемостью крови, а также болезни сердца. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в меджурнале The Lancet.

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Авторы изучили 191 случай (взрослые пациенты с COVID-19) в Ухане, откуда пошла инфекция. 137 человек из этой выборки выздоровели, 54 умерли с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020-го. Средний возраст выживших составлял 52 года, умерших - 69 лет.

В докладе уточняется, что две трети пациентов поступили в тяжелом или критическом состоянии. В среднем лихорадка у них длилась 12 суток, хотя кашляли значительно дольше - даже во время выписки. Одышка (у выздоровевших) длилась в среднем около двух недель.

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Помимо указанных выше факторов, которые ведут к понижению шансов выжить, дополнительные факторы риска - гипертензия и диабет.

По данным исследователей, заболевшие могли заражать окружающих в период от 8 до 37 суток (из тех, кто в итоге выздоровел), а те пациенты, которые не выжили, оставались опасными для окружающих до конца.

Авторы отчета предостерегают: выписывать пациента можно только при отрицательном тесте на COVID-19, а не просто отсутствии симптомов.