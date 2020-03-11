Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Для кого наиболее опасен коронавирус: выводы ученых из Китая

Для кого наиболее опасен коронавирус: выводы ученых из Китая - Фото
Фото: ЕРА
11.03.2020, 15:48

В группу риска при COVID-19 попадают пожилые люди, люди с проблемами коагуляции крови, септическими/воспалительными процессами, "сердечники" и другие

Помимо пожилого возраста, главные факторы увеличения шансов умереть от коронавируса - сепсис и/или длительные воспалительные процессы, проблемы со свертываемостью крови, а также болезни сердца. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в меджурнале The Lancet.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Авторы изучили 191 случай (взрослые пациенты с COVID-19) в Ухане, откуда пошла инфекция. 137 человек из этой выборки выздоровели, 54 умерли с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020-го. Средний возраст выживших составлял 52 года, умерших - 69 лет.

В докладе уточняется, что две трети пациентов поступили в тяжелом или критическом состоянии. В среднем лихорадка у них длилась 12 суток, хотя кашляли значительно дольше - даже во время выписки. Одышка (у выздоровевших) длилась в среднем около двух недель.

Читайте также: Меркель: До 70% населения могут заразиться коронавирусом

Помимо указанных выше факторов, которые ведут к понижению шансов выжить, дополнительные факторы риска - гипертензия и диабет.

По данным исследователей, заболевшие могли заражать окружающих в период от 8 до 37 суток (из тех, кто в итоге выздоровел), а те пациенты, которые не выжили, оставались опасными для окружающих до конца.

Авторы отчета предостерегают: выписывать пациента можно только при отрицательном тесте на COVID-19, а не просто отсутствии симптомов.

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
симптомы исследование медицина вирус коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 