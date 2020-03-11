Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом

Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом - Фото
Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)
11.03.2020, 15:09

Пока нет лекарств, специальных методов лечения или вакцины, нужно сосредоточиться на мерах, замедляющих распространение вируса, заявила канцлер ФРГ

До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Такое предположение, ссылаясь на экспертов, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Deutsche Welle.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда вирус распространяется, у людей нет к нему иммунитета и не существует (специальной) терапии, то от 60 до 70% населения будут заражены", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.

Читайте также: Нам нужно научится жить с коронавирусом. Советы Комаровского

Речь, по словам Меркель, идет о том, чтобы оперативно предпринимать карантинные и другие пресекающие распространение вируса меры.

"Нужно расставить приоритеты. <...> Все меры, которые мы предпринимаем, имеют первостепенное значение, потому что они дают нам время", - уточнила она.

Меркель также призвала отказаться от рукопожатий, а в качестве приветствия "на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться".

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Ангела Меркель вирус коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 