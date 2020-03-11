Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом

Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)

До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Такое предположение, ссылаясь на экспертов, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Deutsche Welle.

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"Когда вирус распространяется, у людей нет к нему иммунитета и не существует (специальной) терапии, то от 60 до 70% населения будут заражены", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.

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Речь, по словам Меркель, идет о том, чтобы оперативно предпринимать карантинные и другие пресекающие распространение вируса меры.

"Нужно расставить приоритеты. <...> Все меры, которые мы предпринимаем, имеют первостепенное значение, потому что они дают нам время", - уточнила она.

Меркель также призвала отказаться от рукопожатий, а в качестве приветствия "на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться".