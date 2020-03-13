Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США показал новые фото коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Изображения получены на сканирующем и просвечивающем электронном микроскопе, после чего "подкрашены" разными цветами для наглядности. Снимки выложены во Flickr NIAID.

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Лаборатория Rocky Mountain в США проводит исследования опасных патогенов вроде возбудителей эболы, туляремии, Ку-лихорадки и прочих. Уровень безопасности доступа - IV категория (максимальная). В США - около 15 объектов, где разрешено работать с микробами и вирусами такого уровня патогенности.

SARS-CoV-2 - одноцепочечный РНК-содержащий вирус естественного природного происхождения примерно на 30 000 нуклеотидов. На 80 % идентичен SARS-CoV (вызывает тяжелый острый респираторный синдром - атипичную пневмонию). Впервые обнаружен в декабре 2019 года. Инфекция может протекать как в форме легкой ОРВИ, так и в тяжелой форме. Осложнения тяжелых случаев могут включать пневмонию или дыхательную недостаточность с риском смерти.

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