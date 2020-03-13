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Заразны люди с симптомами COVID-19, и вряд ли в бессимптомный период – отчет

Заразны люди с симптомами COVID-19, и вряд ли в бессимптомный период – отчет - Фото
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — Nexu Science Communication)
13.03.2020, 08:49

Медики штата Иллинойс провели исследование случая с заболеванием семейной пары коронавирусом. Будучи без симптомов, они, вероятно, не заражали других.

Медики отследили контакты побывавшей в Ухане и заразившейся SARS-CoV-2 женщины (их было не менее 373 человек): коронавирусом она инфицировала только мужа. Это, пишут ученые штата Иллинойс в The Lancet, показывает, что человек заразен при наличии симптомов COVID-19, но вряд ли в бессимптомный период.

Симптомы проявились у американки "старше 60 лет" 19 дней спустя после приезда к инфицированной семье в Китае (с 25 декабря по 12 января), и, как предполагается, только затем она заразила мужа.

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Оперативное расследование показало, что 372 человека - их потенциальные контакты, причем 347 из них активно отслеживались, включая 152 "общественных контакта" (вроде соседей) и 195 специалистов из здравоохранения.

"Никаких доказательств дополнительной передачи вируса после наблюдения за близкими контактами пары не обнаружено. Все, кто был под наблюдением - и 75 протестированных в итоге человека - остались "чистыми", включая медиков, которые лечили пару. Из 347 человек под наблюдением у 43 развилась лихорадка, кашель или одышка, - их изолировали и проверили на SARS-CoV-2: все тесты отрицательны", - пишут в журнале.

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Пара уже полностью выздоровела и была выписана на домашнюю изоляцию, которую сняли через 33 дня после возвращения женщины из Уханя и после двух отрицательных тестов на COVID-19 с интервалом в 24 часа.

Передача SARS-CoV-2 от человека к человеку может быть наиболее вероятной из-за продолжительного незащищенного контакта с человеком с симптомами COVID-19, пишут авторы. Они же уточняют: делать жесткие выводы на основании только этого случая нежелательно, нужны другие исследования.

Другой отчет в The Lancet показал, что люди с COVID-19 могут заражать других до 37 дней.
Третий анализ (пока не рецензирован и не опубликован) говорит, что SARS-CoV-2 может оставаться в воздухе до трех часов и два-три дня выживать на загрязненных поверхностях.
Четвертый: инфицированные COVID-19 не имеют симптомов в среднем в течение пяти дней после заражения; у 98% они появляются спустя 11 дней.

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Евгений Пилипенко
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