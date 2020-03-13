Экспресс-тесты на коронавирус в Украине. Как их будут использовать

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить не всем приезжающим в Украину из других стран, а только тем людям, у которых есть соответствующие симптомы. Об этом сказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе Право на власть.
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Он отметил, что тесты будут проводиться в соответствии с протоколом: невозможно провести экспресс-тесты всем путешествующим – это огромное количество людей. По его словам, температурный скрининг провели уже почти двум миллионам человек.
"Тесты не сработают в том случае, если болезнь у человека находится в инкубационном периоде, до появления симптомов. Бездумное тестирование – это неправильный подход. Тесты нужно делать, когда для этого есть показатели", – сказал Ляшко.
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