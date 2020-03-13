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Экспресс-тесты на коронавирус в Украине. Как их будут использовать

Экспресс-тесты на коронавирус в Украине. Как их будут использовать - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.03.2020, 00:27

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, в каких условиях будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить не всем приезжающим в Украину из других стран, а только тем людям, у которых есть соответствующие симптомы. Об этом сказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе Право на власть.

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Он отметил, что тесты будут проводиться в соответствии с протоколом: невозможно провести экспресс-тесты всем путешествующим – это огромное количество людей. По его словам, температурный скрининг провели уже почти двум миллионам человек.

"Тесты не сработают в том случае, если болезнь у человека находится в инкубационном периоде, до появления симптомов. Бездумное тестирование – это неправильный подход. Тесты нужно делать, когда для этого есть показатели", – сказал Ляшко.

  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.
  • По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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Медведева Наталия
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Виктор Ляшко коронавирус
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