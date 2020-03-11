Карантин в Украине 2020. Симптомы коронавируса – справка

В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
На начальной стадии заболевание, вызванное коронавирусом, имеет такие же симптомы, как другие острые респираторные заболевания. Поэтому для того, чтобы точно поставить диагноз, необходимы специальные тесты.
В тоже время в Минздраве назвали симптомы, при которых рекомендуется пройти тест на коронавирус:
- лихорадка (повышенная температура);
- сухой кашель, боль в горле и грудине;
- ринит (насморк);
- затрудненное дыхание;
- некоторых случаях – диарея или конъюнктивит.
Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. Однако у 80% людей заболевание проходит в легкой форме.
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