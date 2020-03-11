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Карантин в Украине 2020. Симптомы коронавируса – справка

Карантин в Украине 2020. Симптомы коронавируса – справка - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
11.03.2020, 20:54

В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах, которые наблюдаются у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2

В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

На начальной стадии заболевание, вызванное коронавирусом, имеет такие же симптомы, как другие острые респираторные заболевания. Поэтому для того, чтобы точно поставить диагноз, необходимы специальные тесты.

В тоже время в Минздраве назвали симптомы, при которых рекомендуется пройти тест на коронавирус:

- лихорадка (повышенная температура);

- сухой кашель, боль в горле и грудине;

- ринит (насморк);

- затрудненное дыхание;

- некоторых случаях – диарея или конъюнктивит.

Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. Однако у 80% людей заболевание проходит в легкой форме.

Читайте также: Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус

Медведева Наталия
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