Карантин в Украине 2020. Симптомы коронавируса – справка

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

На начальной стадии заболевание, вызванное коронавирусом, имеет такие же симптомы, как другие острые респираторные заболевания. Поэтому для того, чтобы точно поставить диагноз, необходимы специальные тесты.

В тоже время в Минздраве назвали симптомы, при которых рекомендуется пройти тест на коронавирус:

- лихорадка (повышенная температура);

- сухой кашель, боль в горле и грудине;

- ринит (насморк);

- затрудненное дыхание;

- некоторых случаях – диарея или конъюнктивит.

Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. Однако у 80% людей заболевание проходит в легкой форме.

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