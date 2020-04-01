Коронавирус. Заболели почти 860 000 человек: последние данные

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По данным на утро 1 апреля, с начала пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 858 765 человек, за последние сутки - 73 056. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Всего летальных случаев зафиксировано 42 151, выздоровели 178 119 больных.

На первом месте по количеству зараженных находится США, там заболели 189 035 человек, умерли 3 900, выздоровели 7096.

Италия – на втором месте (105 792), на первом по количеству смертей (12 498), выздоровели 15 729 пациентов.

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Испания – на третьем (95 923), умерли 8 464, выздоровели 19 259.

В Китае, где началась эпидемия, зафиксировали 82 290 случаев коронавируса, умерли 3310, выздоровели 76 206 – это больше, чем в любой другой стране мира.

Германия - на пятом месте по количеству больных (71 808), однако там летальных случаев 775, выздоровели 16 100.

Во Франции заболели 52 836 человек, умерли 3 532, выздоровели 9 522.

31 марта сообщалось, что сегодня, часть зараженных коронавирусом жителей Франции и Италии, которым нужна интенсивная терапия, эвакуируют в госпитали соседних стран.

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