Часть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фото

Часть зараженных коронавирусом жителей Франции и Италии, системы здравоохранения которых столкнулись с недостатком мест в больницах и аппаратов для интенсивной терапии, эвакуируют в госпитали соседних стран. Об этом пишет Euronews.

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Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила в Twitter, что пациентов эвакуируют на военных самолетах и вертолетах в рамках военной операции Résilience ("Стойкость"), которую на прошлой неделе объявил президента Эмманюэль Макрон. Больных перевозят в клиники Германии и Швейцарии, которые могут их принять.

ВВС ФРГ Люфтваффе сообщает, что также применяются и немецкие санитарно-военные самолеты.

Германия находится на пятом месте по количеству больных COVID-19 – 66 885. Но количество смертей в ФРГ сравнительно невысоко - 645. Например, во Франции из 45 170 зараженных погибли 3030 человек, а в Италии из более чем 100 000 больных умерли 10% пациентов.

26 марта Макрон назвал эпидемию коронавируса "войной" и объявил о начале военной операции Résilience ("Стойкость") для борьбы с ней.

сли страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону. 27 марта сообщалось, что Макрон предупредил европейских лидеров : е

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Фото - Florance Parly/Twitter; Team Luftwaffe/Twitter