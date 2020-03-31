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31.03.2020, 08:12

Часть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фото

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Часть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фото
Часть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фото
Часть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фотоЧасть больных COVID-19 эвакуируют из Италии и Франции в соседние страны - фото

Системы здравоохранения Франции и Италии не выдерживают наплыва зараженных коронавирусом. Их эвакуируют в страны ЕС, в частности в Германию

Часть зараженных коронавирусом жителей Франции и Италии, системы здравоохранения которых столкнулись с недостатком мест в больницах и аппаратов для интенсивной терапии, эвакуируют в госпитали соседних стран. Об этом пишет Euronews.

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Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила в Twitter, что пациентов эвакуируют на военных самолетах и вертолетах в рамках военной операции Résilience ("Стойкость"), которую на прошлой неделе объявил президента Эмманюэль Макрон. Больных перевозят в клиники Германии и Швейцарии, которые могут их принять.

ВВС ФРГ Люфтваффе сообщает, что также применяются и немецкие санитарно-военные самолеты.

Германия находится на пятом месте по количеству больных COVID-19 – 66 885. Но количество смертей в ФРГ сравнительно невысоко - 645. Например, во Франции из 45 170 зараженных погибли 3030 человек, а в Италии из более чем 100 000 больных умерли 10% пациентов.

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Фото - Florance Parly/Twitter; Team Luftwaffe/Twitter

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Теги: Люфтваффе, Флоранс Парли, Германия, франция, эвакуация, италия, коронавирус, COVID-19
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