Коронавирус. Во Франции объявили "военную операцию" против COVID-19

Во Франции начнется "военная операция" Résilience ("Стойкость"), целью которой будет противостоять эпидемии коронавируса в стране. Об этом во время визита полевого госпиталя в Мюлузе (один из очагов вспышки), заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает RFI.
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"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience, отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба с терроризмом", - сказал президент Франции.
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В рамках операции два вертолетоносца класса "Мистраль" направят в заморские владения Франции в южной части Индийского океана и в Южной Америке.
Армия, по словам Макрона, будет оказывать материальную и техническую поддержку в борьбе с эпидемией как для населения, так и для правительственных служб. Военные также будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.
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