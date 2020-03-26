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Коронавирус. Во Франции объявили "военную операцию" против COVID-19

Коронавирус. Во Франции объявили "военную операцию" против COVID-19 - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)
26.03.2020, 09:23

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал эпидемию коронавируса "войной" и привлек армию к борьбе с ней

Во Франции начнется "военная операция" Résilience ("Стойкость"), целью которой будет противостоять эпидемии коронавируса в стране. Об этом во время визита полевого госпиталя в Мюлузе (один из очагов вспышки), заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает RFI.

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"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience, отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба с терроризмом", - сказал президент Франции.

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В рамках операции два вертолетоносца класса "Мистраль" направят в заморские владения Франции в южной части Индийского океана и в Южной Америке.

Армия, по словам Макрона, будет оказывать материальную и техническую поддержку в борьбе с эпидемией как для населения, так и для правительственных служб. Военные также будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

  • На момент публикации во Франции зафиксировано 25 600 случаев заражения и 1333 смертей, передает John Hopkins University CSSE. Выздоровели 3907 пациентов.
  • По состоянию на утро 26 марта во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли. В Украине - 145 зараженных, пять летальных случаев и один выздоровевший.

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Марк Сировой
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коронавирус COVID-19 военная операция эмманюэль макрон франция
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