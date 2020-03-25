В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 22:00 25 марта, в Украине - 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
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В том числе пять человек умерли, один выздоровел.
За сутки выявлено 32 новых случая.
Случаи выявлены:
Винницкая обл - один в течение суток;
Волынская обл - два, из них один в течение последних суток;
Днепропетровская обл - два;
Донецкая обл - один;
Житомирская обл - два (один летальный);
Запорожская обл - семь, из них пять в течение суток;
Ивано-Франковская обл - 16, из них 11 в течение суток (два летальных)
Киев - 34, из них три в течение суток;
Киевская обл - 24, из них два в течение суток;
Луганская обл - один в течение суток;
Львовская обл - два;
Одесская обл - четыре, из них три в течение суток;
Тернопольская обл - восемь, из которых четыре за последние сутки (один летальный);
Херсонская обл - один в течение суток;
Черкасская об. - два, из них 1 в течение суток;
Черновицкая обл - 38 (один летальный), один подтвержден в течение последних суток.