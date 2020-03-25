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В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19

В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Fasani/EPA
25.03.2020, 22:55

Пять человек умерли в Украине от коронавируса

По состоянию на 22:00 25 марта, в Украине - 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

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В том числе пять человек умерли, один выздоровел.

За сутки выявлено 32 новых случая.

Случаи выявлены:

Винницкая обл - один в течение суток;

Волынская обл - два, из них один в течение последних суток;

Днепропетровская обл - два;

Донецкая обл - один;

Житомирская обл - два (один летальный);

Запорожская обл - семь, из них пять в течение суток;

Ивано-Франковская обл - 16, из них 11 в течение суток (два летальных)

Киев - 34, из них три в течение суток;

Киевская обл - 24, из них два в течение суток;

Луганская обл - один в течение суток;

Львовская обл - два;

Одесская обл - четыре, из них три в течение суток;

Тернопольская обл - восемь, из которых четыре за последние сутки (один летальный);

Херсонская обл - один в течение суток;

Черкасская об. - два, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл - 38 (один летальный), один подтвержден в течение последних суток.

  • Сегодня впервые коронавирус был подтвержден в Винницкой, Сумской и Херсонской областях.
  • Во второй половине дня в Киеве лабораторно подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека.
  • От коронавируса в Тернопольской области умер 68-летний мужчина, в Сумской области умерла местная жительница.

Ребрина Вадим
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