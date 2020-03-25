В Киеве - три новых случая коронавируса. Мэр говорит о тревожной статистике

В Киеве лабораторно подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
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"Друзья! В Киеве растет тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - написал Кличко.
Все трое заболевших — киевляне, мужчины 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все госпитализированы в Александровскую больницу столицы.