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В Херсонской области — первый заболевший COVID-19

В Херсонской области — первый заболевший COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
25.03.2020, 22:35

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Херсонской области

В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

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"Только получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине", - написал он.

Пациентка, по словам Гусева, находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.

Семья заболевшей находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.

  • Также в Сумской области сегодня зарегистрирован первый больной COVID-19. Позже - в Винницкой. 
  • По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве (данные ГСЧС).
  • Во второй половине в Киеве лабораторно подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека.

Ребрина Вадим
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Херсон коронавирус COVID -19
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