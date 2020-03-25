В Херсонской области — первый заболевший COVID-19

В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Только получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине", - написал он.
Пациентка, по словам Гусева, находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.
Семья заболевшей находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.